Angola: L'ambassadeur d'Angola remet des lettres de créance au roi d'Espagne

Madrid — Le nouvel ambassadeur de l'Angola auprès du Royaume d'Espagne, José Luís de Matos, a remis mercredi les lettres de créance au Roi Philippe VI au Palais de la Zarzuela (Madrid).

José Luís de Matos, ancien ministre de la Communication sociale et ancien diplomate dans la mission d'Angola auprès de l'ONU à New York, devient le septième ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola en Espagne.

Dans un bref échange de vues entre le monarque et le diplomate angolais, il a été réitéré le désir des deux pays d'approfondir les relations de coopération et d'amitié déjà très fortes entre les deux Etats. Le nouvel ambassadeur, journaliste de profession, a été nommé le 7 février de cette année par le Président de la République, João Lourenço, pour donner un nouvel élan aux relations entre l'Angola et l'Espagne, dans le cadre du nouveau paradigme de la diplomatie économique avec laquelle le pays espère attirer plus investissement.

L'Angola est un partenaire stratégique de l'Espagne en Afrique. Les relations bilatérales sont entrées dans une nouvelle phase, avec l'introduction de politiques communes de suivi de la coopération dans des domaines les plus élargis d'intervention et d'intérêt commun.

Le renforcement des relations bilatérales dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la pêche, de l'enseignement supérieur, du pétrole et des nouvelles technologies a été au cœur des discussions entre les partenaires des deux pays. À cet effet, l'Angola et l'Espagne signeront prochainement des accords de coopération dans les domaines de la sécurité et ordre public, de la pêche, de l'agriculture, du transport aérien, de la culture, du sport, des nouvelles technologies et de la protection réciproque des investissements.

En 2017, l'Angola a exporté pour 939 millions d'euros de marchandises, dont 98% de pétrole, enregistrant une augmentation de 19,3% par rapport à l'année 2016.

La tendance pour 2018 se confirme par la volonté des Espagnols de participer à d'autres secteurs, contribuant ainsi à la diversification économique angolaise. L'Espagne est actuellement le deuxième plus grand fournisseur de biens et de services.

L'Angola représente pour l'Espagne le 17ème fournisseur, notamment du pétrole, 2,3% du brut consommé dans ce pays ibérique. Au niveau africain, il se positionne comme le quatrième fournisseur et le troisième client.