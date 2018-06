Angola: Le pays doit intensifier ses investissements dans l'expansion de l'électricité

Luanda — Le secteur de l'énergie devrait intensifier ses investissements dans l'expansion du réseau de transport et de distribution d'électricité pour atteindre l'objectif de 200 000 raccordements/an, a déclaré mardi, le ministre de l'Energie et de l'Eau, João Baptista Borges.

L'investissement dans le secteur du transport et de la distribution permettra d'atteindre 200 000 raccordements/an et le quota d'un million de raccordements à domicile dans chaque pays, selon le programme du gouvernement pour cette législature.

S'exprimant lors de la rencontre d'affaires entre les hommes d'affaires français et angolais des secteurs de l'énergie, de l'eau et du développement urbain, qui se déroule jusqu'à vendredi, le ministre a souligné la nécessité d'attirer des capitaux privés, d'où cet appel du forum au secteur entrepreneurial français à participer à cet effort.

"Jusqu'à présent, nous avons des projets à Luanda, Benguela, Huambo, Cabinda et Lubango pour étendre le réseau énergétique et de nouveaux accès et nous croyons que nous pouvons atteindre cet objectif", a-t-il dit.

D'autre part, sans déterminer les valeurs, João Baptista Borges a souligné que ce qui est important, c'est l'objectif que l'on veut atteindre qui passe par l'augmentation du taux d'électrification de 35 à 50%.

Selon le ministre, l'intention est d'augmenter la capacité de production d'énergie de 3.334 mégawatts à 7.500 MW, l'introduction des énergies renouvelables, dont l'objectif est d'incorporer 500 mégawatts d'ici 2022.

Du point de vue du titulaire du portefeuille, l'incorporation des 500 mégawatts permettra de réduire la consommation de gasoil et les coûts de production d'énergie, bénéficiant du soleil qui constitue une ressource abondante dans le pays.

Dans le secteur des énergies renouvelables, il a indiqué que l'Angola souhaitait bénéficier du soutien de la France, compte tenu du fait qu'il existe des entreprises françaises ayant une expérience dans l'investissement privé, où elles financent et investissent dans le secteur des énergies renouvelables. "Nous devons explorer, en particulier le solaire (énergie photo voltaïque)".

Le pays investit pour augmenter la production de capacité électrique, en tenant compte de l'augmentation de la population qui augmente la demande d'électricité, dont le déficit détermine aussi la satisfaction des besoins sociaux ainsi que le soutien aux autres secteurs de l'activité économique, principalement industrielle.

Il a indiqué que l'accent sur la coopération avec la France est bien sûr dans le secteur de l'eau, où l'Angola vise une couverture d'au moins 85% d'ici 2022 car ce pays européen dispose d'une technologie très avancée et les plus grandes entreprises du secteur de l'eau dans le monde sont françaises.

À cet égard, le ministre souligne l'existence du programme de lutte contre la sécheresse, qui prévoit la construction d'un système d'approvisionnement en eau dans le centre et le sud de l'Angola pour desservir les provinces touchées par la sécheresse cyclique.

Cette réunion d'affaires de Luanda entre Angolais et Français intervient six jours après que le pays ait mobilisé plus d'un milliard d'euros auprès de partenaires économiques suite aux accords signés par l'Angola et la France dans le cadre de la visite officielle du Président de la République, João Lourenço, effectuée en mai.