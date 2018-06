Togo: L'opposition n'a pas pu mobiliser à Lomé

Une rencontre au cours de laquelle les émissaires de la CEDEAO et ceux de la médiation ghanéenne et guinéenne ont échangé avec l'opposition et le gouvernement pour définir une nouvelle feuille de route pour le dialogue.

"Moi je pense que les marches c'est une bonne chose étant donné que le gouvernement refuse de réagir par rapport aux demandes de la population. On souhaite que le gouvernement réagisse pour que les discussions reprennent dans les jours à venir pour que les marches cessent et qu'on trouve une issue à la crise togolaise. "

Une journée de mercredi comme les autres à Lomé : circulation fluide, les activités économiques se déroulent normalement. Des manifestations ont pourtant été autorisées à Lomé et dans d'autres villes du pays où d'imposants dispositifs policiers et avec des consignes strictes sur le choix des itinéraires.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.