Togo: Le groupement Extra Neem a lancé officiellement son entreprise

Le groupement bénéficie déjà des bienfaits de leur entreprise. Pour la présidente, elles ont pu gagner des intérêts qui les ont permis de faire face aux problèmes conjugaux et aussi, elles ont déjà en un an vu les bienfaits des résidus de neem dans leurs champs.

Pour le coordinateur de l'ONG DFA, Komi Maglo, l'entreprise du groupement Extra Neem est une activité à double ambitions à savoir, contribuer à la lutte contre la pauvreté et celle de la préservation du couvert végétale et la restauration des sols à travers une action application naturelle.

Avec ces graines, le groupement extrait de l'huile qui lutte contre les attaques des termites, sert à conserver des céréales et lutte contre les moustiques. Les résidus (tourteaux de neem) constituent de l'engrais bio sans dangers pour la santé humaine et lutte contre la dégradation des sols cultivables.

Le groupement s'est spécialisé dans la fabrication des produits cosmétiques à base des graines de neem (savons et pommades). Ces produits traitent les maladies de la peau (infections) et luttent contre les rides, les mauvaises odeurs corporelles.

Les activités du projet « valorisation des vertus de neem » ont commencé depuis mars 2017 et le 04 juin dernier, le groupement a lancé officiellement ses activités sur leur site du Collège militaire Général Eyadema de Tchitchao en présence de plusieurs autorités cantonales et préfectorales.

Elles sont une vingtaine de femmes issues des cinq villages du canton de Tchitchao réunies au sein du groupement Extra Neem ; elles ont eu en partenariat avec l'ONG Development For All (DFA) un financement du Fonds d'Environnement Mondial (FEM) pour la transformation des graines de neem dans le canton de Tchitchao.

