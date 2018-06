Togo: Les Sentinelles du peuple toujours prêts à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité

Elles appellent toute la jeunesse togolaise à se mettre toujours aux côtés de la Loi. Les Sentinelles du Peuple se montrent disposées à collaborer avec les forces de l'Ordre et de la sécurité pour protéger les populations et faire régner la paix au Togo.

Les Sentinelles du peuple disent s'apercevoir au jour le jour que la Coalition des 14 partis politiques n'a qu'une volonté manifeste : détruire le pays. Elle veut d'abord révolter la population Togolaise, et les soulever pour créer un bras de fer mortel entre l'Armée et le peuple.

De nouvelles manifestations de l'Opposition togolaises sont encore annoncées pour les 6, 7 et 9 juin 2018. Sur les réseaux sociaux, des activistes de la C14 et leurs leaders appellent ouvertement à défier l'Autorité de l'Etat.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.