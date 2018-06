Togo: L'Université britannique de Wolverhampton a choisi le groupe BK

Au Groupe BK Université, plus connu sous le nom de l'IAEC, le label qualité rime avec excellence et ne saurait se faire en vase clos. C'est pourquoi depuis quelques semaines voire mois dans cette année 2018, elle ne cesse de multiplier les conventions de partenariats avec des universités aussi bien sur le continent qu'outre atlantique.

Ainsi, après le Maroc, la France la Chine et les Etats-Unis, pour ne citer que ces destinations, le groupe BK par un nouvel accord de partenariat signé ce mercredi après-midi dans les locaux de l'IAEC à Lomé, et cette fois avec l'Université de Wolverhampton s'est ouvert à l'Angleterre.

« Renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et technique », « initiation en commun des formations, des activités pédagogiques et culturelles ainsi que le développement de la recherche, organisation des manifestations scientifiques (colloques, séminaires... ) », « préparation de thèse de doctorat en co-supervision/cotutelle », « accompagnement des lauréats de niveau avancé et des enseignants assistants professionnels non docteurs (ingénieur, titulaire de master ou autres diplômes) pour la réalisation de leur thèse (inscription et encadrement) », « transferts de technologies et accompagnement des investissements, aide à créer de nouvelles filières », ce sont là des domaines que couvre la convention de partenariat signée ce mercredi 06 Juin 2018 par Bassabi Kagbara, au nom du groupe BK Université, et cette Université britannique, représentée à cette convention par son Conseille d'Education, Laurent Camara.

Un des responsables de l'administration du groupe BK Université, Innocent Kagbara a situé l'acte posé dans le contexte de ceux déjà entrepris ces deux dernières années par leur structure dans le sens uniquement de l'amélioration de la formation qu'elle offre aux apprenants. Il s'est aussi réjoui de ce que le nouveau partenaire, l'Université de Wolverhampton, se dit disposée à les accompagner dans leur projet de construction d'un nouvel campus. « Nous serons leur représentation sur le plan africain, et ils vont profiter de notre réseau de neuf pays... », a-t-il aussi assuré.

C'est en tout cas le même enthousiasme qui s'est dégagé près du Conseiller d'Education de l'Université de Wolverhampton. D'après M. Camara, l'acte posé n'est que dans la dynamique de son cahier de charge qui est celui de « travailler à ouvrir cette université à d'autres horizons ».

Il espère dès lors que de par ce rapprochement, une chance sera offerte aux jeunes étudiants togolais de « se frotter à d'autres jeunes de tous les horizons ». D'avis que les pas seront posés les uns après les autres, il entend voir la convention qui lie désormais son université au Groupe BK, évoluer d'une collaboration à l'étude et à la recherche pour finir sur un partenariat gagnant-gagnant.

Enfin, promet-il que des filières spécialisées dans lesquelles s'investissent l'Université de Wolverhampton depuis sa création en 1825, pourront être d'ici quelques années être délocalisées vers Lomé et précisément sur le campus que le groupe BK a en projet de construire.

Vivement que cette convention profite au mieux aux milliers d'étudiants de l'IAEC au Togo et dans les neuf autres pays africains où sont ouvertes des universités du groupe BK et aussi aux 25 étudiants de cette Université britannique.