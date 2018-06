Après le dépôt de cette plainte à la Garde civile, le Syndicat andalou des travailleurs et travailleuses (SAT) a dénoncé le fait que des centaines de femmes qui travaillent dans l'entreprise Doñaña1998 à Almonte ont été contraintes de retourner dans leur pays d'origine avant la fin de leur contrat de travail. Et ce pour éviter qu'elles ne confirment les accusations exposées dans la plainte déposée devant l'inspection du travail.

« L'exploitation et l'esclavage moderne existent parfois. C'est une honte », a dénoncé le député du parti de gauche Podemos, Diego Cañamero dans une déclaration citée par le journal « La Jornada ». Il a par ailleurs affirmé que les contrats signés au Maroc stipule que ces femmes « perçoivent 40 euros, mais elles ne recevaient que 36 euros par jour » et prévoit également qu'elles travaillent quotidiennement « 6 heures et demie avec un jour de repos par semaine, mais on ne les a pas rétribuées pour les heures supplémentaires ».

Selon le secrétaire général du Syndicat andalou des travailleurs et travailleuses (SAT), Oscar Reina, les plaintes visent une entreprise de la commune d'Almonte ayant employé temporairement « 500 femmes marocaines et roumaines ».

«Cinq ont porté plainte auprès de la Garde civile et cinq doivent faire une déclaration au tribunal», a détaillé Me Lujan, assurant que beaucoup d'autres Marocaines voudraient porter plainte mais «ont peur de le faire» ou sont reparties au Maroc.

« Dix portent plainte pour dénoncer leurs conditions de travail, dont trois dénoncent en plus une situation de harcèlement sexuel au travail et une autre, une tentative de viol », a dit l'avocate espagnole Belen Lujan, qui représente ces saisonnières travaillant près de la ville andalouse de Huelva.

Récemment, des saisonnières marocaines ont porté plainte, dont trois pour harcèlement sexuel et une pour tentative de viol, a affirmé l'AFP à ce propos en citant des sources des autorités espagnoles et l'avocate des plaignantes.

A noter que les champs de Huelva ont accueilli, cette année, 17.000 saisonnières pour la collecte des fruits. Un chiffre qui est le double de celui de l'année précédente. Des femmes qui sont vulnérables et généralement sans mari et avec des enfants à charge.

Elle s'est dite, en outre, surprise de voir le ministère de tutelle accepter des conditions aussi déplorables. «Des cadres marocains étaient censés accompagner ces Marocaines pour les protéger contre tous les abus et envoyer des rapports périodiques sur leurs conditions de résidence et de travail dans les exploitations agricoles espagnoles », a conclu la députée socialiste.

