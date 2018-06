Maroc: Le Maroc élu à la vice-présidence de l'Union mondiale de la mutualité

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs responsables, experts et diplomates africains, sud-américains et européens.

Au cours de cette cérémonie, il a été procédé à l'adoption du programme de l'union pour les mois à venir ainsi qu'à la désignation des membres du comité exécutif et du trésorier. En outre, les statuts de la nouvelle structure mutualiste mondiale ont été signés par les présidents de l'UAM et de l'ODEMA.

Le président de l'UAM a rappelé que l'action sociale a constitué le fer de lance du projet de règne du Souverain dont l'objectif principal demeure la réalisation d'un développement global, intégré et durable répondant aux exigences de mise à niveau de l'économie nationale et d'amélioration du quotidien des citoyens. "C'est bien d'une politique sociale volontariste et cohérente qu'il s'agit", a-t-il ajouté.

