Maroc: L'économie nationale fait un bond de 4,1% en 2017

Dans sa note, le Haut-commissariat a fait remarquer la nette amélioration du solde des échanges extérieurs qui ont «dégagé une contribution à la croissance de l'ordre de 0,5 point en 2017 au lieu d'une contribution négative de (-4.3) points en 2016». Et d'ajouter que les exportations ont augmenté de 10,9% au lieu de 5,5% et les importations de 7,4% au lieu de 14,7%.

Dans une note d'information relative aux comptes nationaux provisoires de l'année 2017 qu'il a publiée récemment, le HCP a précisé que l'évolution du taux de la croissance de l'économie nationale est liée à la forte hausse de 15,4% en volume de la valeur ajoutée du secteur agricole contre une baisse de 13,7% relevée en 2016 et à l'augmentation de 2,7% de la VA des activités non agricoles au lieu de 2,2% enregistré l'année précédente.

Cette évolution a été tirée par la consommation finale des ménages et la demande extérieure dans le contexte d'une inflation maîtrisée et d'un allégement du besoin de financement de l'économie nationale, a expliqué l'organisme public.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.