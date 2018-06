Maroc: Conforté par le rapport de la task force, Infantino plus à l'aise dans son penchant pour United 2026

Si le président américain Donald Trump, sans se soucier de quiconque, avait posté un tweet dans lequel il formulait des menaces à l'encontre des pays qui ne voteront pas en faveur de United 2026 de ne plus bénéficier du soutien américain au sein de l'ONU, Gianni Infantiono s'est montré fin diplomate en recourant à un langage où l'explicite se confond avec l'implicite. Car «une déclaration de géopolitique dans le monde» laisse sous-entendre un dossier qui vise l'obtention de voix à partir d'un jeu de blocs de Fédérations et d'Associations au nombre de 207, ce qui a constitué le plus clair de la stratégie adoptée par le comité chargé de la candidature marocaine.

Infantino est allé de l'avant dans sa position, en affirmant : «Regardez le rapport et ce qui est bon pour le football. Prenez une décision qui doit être basée sur vos convictions, uniquement liée au football. Car sinon, vous ne faites juste qu'une déclaration de géopolitique dans le monde. Ça ne peut pas être comme ça. On parle de foot, de bonheur».

Tout en tournant sa langue plus de sept fois dans sa bouche avant de se prononcer, le patron de la FIFA n'a pas manqué de faire des insinuations qui n'avantagent guère le dossier marocain. A une question sur les critiques formulées par la candidature marocaine à la task force, Infantino a répondu : «Je ne pense pas que les membres de la task aient ressenti de pression. Après, j'espère que chaque Fédération regardera le rapport et ne jugera pas avec un autre critère».

