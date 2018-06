Angola: La coopération culturelle entre le pays et l'Italie analysée à Luanda

L'Agence Angolaise de Régulation et Supervision des Assurances (ARSEG-sigle en portugais) crée des… Plus »

Selon le diplomate, l'Italie a un intérêt particulier à rejoindre la CPLP, arguant que plus de 500 000 Italiens avaient des liens avec la communauté lusophone, parce qu'ils sont nés dans les pays d'expression portugaise ou sont des descendants, en particulier du Brésil, et que le portugais fait partie du programme d'enseignement dans 25 universités, 11 chaires, entre autres actions.

La ministre a également souligné les domaines de la restauration et de l'exploitation du patrimoine historique et culturel, avec un accent particulier sur le patrimoine religieux dans lequel l'Italie a beaucoup d'expérience.

L'Angola et l'Italie ont signé en 2002 un accord bilatéral de coopération culturelle, technique et scientifique et qui a été officiellement ratifié par l'Angola le 13 août 2007.

Luanda — La coopération culturelle entre l'Angola et l'Italie sur les aspects de formation, des fichiers, bibliothécaire et de musée, a dominé mercredi, à Luanda une audience accordée par la ministre angolaise de la Culture, Caroline Cerqueira, à l'ambassadeur d'Italie dans le pays, Claúdio Miscia.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.