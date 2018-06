Angola: Basketball - Convocation de la sélection U18 pour l'Afrobaskest au Mali

Selon un communiqué de presse de la Fédération Angolaise de Basketball, auquel l'Angop avait a eu accès mercredi, les joueurs retenus sont: Agostinho Mayele, Edmilson Andrade, Fábio Domingos (1º de Agosto), Benedito Samboque, Dário Domingos, Gil da Silva, Pascoal Konde, Malcom Tungo, Ângelo Alexandre (Petro de Luanda), Uriel Grilo (Progresso do Sambizanga), Abel Sessa (CPPL), Edvaldo Simão (Sporting de Benguela), David Chilombo, Eliseu Ventura, José Cabasu, Jonathan Salomão (ASA), Emanuel Sebastião, João Cardoso (Interclube), Paulo Fraga, Francisco Gomes, Kenni Biongo (FC Vila Clotilde), Jeovani Cassange, Luzizila Sadisso, Luís Pereira (Sport Libolo e Benfica) et Selton Miguel, de West Oaks Academy des Etats-Unis.

