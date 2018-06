Angola: Le ministère de la Justice en quête d'un partenariat actif pour la défense des droits de l'homme

Luanda — Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a pour objectif d'établir un partenariat actif et constructif avec les organisations de la société civile en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, a déclaré mercredi le chef du secteur Francisco Queiroz.

La prétention a été manifestée au cours du IIe Forum National d'Ecoute des organisations de la société civile, organisé dans la capitale angolaise par le Ministère de la Justice.

Le ministre a proposé un partenariat actif et constructif, fondé sur le renforcement du dialogue avec la société civile, pour la promotion et la défense des droits de l'homme.

Pour le gouvernant, l'obstacle à la promotion des droits réside dans le manque d'éducation et de formation. A cela, le ministre a ajouté l'opérationnalisation effective des commissions provinciales des Droits de l'homme pour les rendre plus actives dans la préparation, la défense, le suivi et les recommandations sur les violations des droits de l'homme.

Il a plaidé pour le respect des droits de l'homme en institutionnalisant le «Prix 4 avril du des Droits de l'homme», recommandé par le XIIIe Conseil consultatif.

Le but de ce prix est de distinguer les personnes, entités ou institutions qui s'engagent dans la promotion et la défense des droits fondamentaux en Angola.

Le ministre de la Justice a également évoqué la nécessité pour les Angolais eux-mêmes d'évaluer et de dénoncer les mauvaises pratiques, sans attendre que la communauté internationale le fasse.

À propos de la rencontre, Antonio Ventura, de l'organisation non gouvernementale Justice, Paix et Démocratie (AJPD), estime qu'il est important d'avoir un partenariat entre les organisations et le ministère.

Il préconise une plus grande ouverture dans l'accès à l'information aux institutions étatiques.

En ce qui concerne les droits des citoyens, António Ventura a déclaré que son institution continuait de recevoir des informations faisant état des violations, notamment des cas de détention préventive excessive et d'exécution sommaire par des policiers.

Dans ce contexte, le coordinateur de l'Observatoire politique et social angolais (OPSA), Sérgio Calundo, a conseillé aux institutions de soumettre toutes les décisions en matière de droits de l'homme à la consultation publique.