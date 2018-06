Madagascar: Le nouveau Premier ministre Christian Nstay reçoit l'opposition

La passation de pouvoir entre le Premier ministre démissionnaire et son successeur, nommé lundi 4 juin par… Plus »

Le Parlement étant actuellement en session ordinaire, il est encore temps de revenir au sein du Parlement et de voter les amendements à la loi électorale controversée, c'est le plus urgent.

Parole tenue. Dès hier soir, le Premier ministre recevait à huis clos pendant plus de 3h les députés de l'opposition. Ceux-là mêmes qui scandaient, quelques heures avant encore place du 13-Mai des messages tels que « les anciens ministres n'ont plus leur place dans le nouveau gouvernement ! »

« Il faudrait absolument dans les jours, dans les semaines qui viennent qu'on puisse démontrer à la population malgache qu'il est possible de changer. Et nous voudrions matérialiser ça à travers le gouvernement que je mettrai en place, sous la responsabilité aussi du président de la République. Je suis ouvert au dialogue pour que le pays puisse sortir vainqueur de cette crise. »

« On ne peut pas aller aux élections sans le retour à la paix, sans le renforcement de la sécurité. On ne peut pas aller aux élections si on n'améliore pas le système de gouvernance en place. »

