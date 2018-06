Tunisie: Fragment d'un discours amoureux

«L'interprète féminine est le personnage principal de ce spectacle dans le mélodrame L'amour en temps de guerre, dit Fadhel Jaziri, producteur et metteur en scène de ce spectacle. «Un répertoire puisé dans le patrimoine oral autour duquel elle va créer des images.

Dans ce spectacle, on assiste à des situations vécues par une femme amoureuse qui appartient à la génération actuelle. Une musique et des compositions qui nous ramènent vers le passé mais avec un traitement différent et moderne qui lui donnent une autre profondeur. Des situations très expressives avec plus de dix chansons sur l'amour et sur la guerre».

Emna Jaziri, issue d'une famille d'artistes, a commencé le chant à l'âge de 7 ans. Diplômée en art lyrique et scénique de l'Institut supérieur de musique, elle a commencé par chanter du gospel, du jazz et du blues. Sa formation au théâtre a commencé à l'âge de 20 ans et elle est à présent coach vocal de comédien et chanteur.

Dans «L'amour en temps de guerre», Emna Jaziri nous chante l'amour avec ses innombrables nuances, elle y incarne des personnages féminins d'univers différents.

Cette musique qui exprime une double culture évoluera dans un décor de cabaret où Emna Jaziri interprétera des chansons anciennes qui seront pour la première fois interprétées sur scène. Elle sera accompagnée par Samir Ressaisi, Sami Dakhlaoui, Wajdi Belhassen, Nassredine Chebli, Salah Tebessi, Rajeb Ouergherli, Ala Ben Sguira, Ridha Arbi.