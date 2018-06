Algérie: "Le résultat d'un match ne peut sceller le sort du sélectionneur"

"Certes, il y'a eu quelques points négatifs contre le Cap-Vert" a reconnu le président de la FAF, assurant cependant qu'il y'a eu "du positif aussi", et qu'un homme censé doit tenir compte de cela aussi, et "ne pas s'arrêter uniquement aux imperfections".

"C'est insensé. On ne peut sceller le sort du sélectionneur national en se basant sur le résultat d'un seul match" a indiqué Zetchi en conférence de presse au stade du 5-Juillet, en marge d'une réunion de travail entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et les responsables des 47 fédérations sportives algériennes.

- Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi a assuré mercredi à Alger que "le résultat d'un match ne peut sceller à lui seul le sort du sélectionneur national" Rabah Madjer, de plus en plus décrié depuis sa dernière défaite à domicile, en joute amicale face au Cap-Vert (2-3).

