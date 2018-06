Tunisie: Le nerf de la guerre

Les supporters sont soucieux du destin de leur club. Ils s'attendent à la reprise de la sérénité à commencer par le choix du coach et de solder les arriérés des joueurs pour entamer la préparation de la prochaine saison dans la quiétude. En revanche, les responsables aghlabides n'ont pas encore bougé.

Les difficultés budgétaires rallongent les soucis et l'absence des responsables continue. Cette situation a provoqué un vent de scepticisme chez les supporters et les joueurs. Les dirigeants n'ont pas tenu leurs promesses pour régler les arriérés des joueurs et de l'ancien entraîneur Jalel Kaderi et son adjoint. Cette instabilité est à l'origine du doute qui commence à s'installer dans les milieux kairouanais avec, notamment, plusieurs joueurs qui ont affiché leur intention de partir et de ne plus continuer de travailler avec les dirigeants actuels.

Pour sa part, le président du club n'a pas cessé de rassurer le groupe espérant des dons de la part de certains supporters aghlabides. Et le président Hafedh Allani d'expliquer : « Nous attendons le virement de sommes importantes pour payer nos engagements envers nos protégés. Nous tenons à garder le groupe actuel et pourquoi pas le renforcer par d'autres éléments. Contrairement à ce qui est divulgu,é aucun joueur n'a été libéré. Nous avons des difficultés pour payer les salaires et les primes, mais nous espérons trouver un accord pour garder nos joueurs».

Jeunes talents convoités

Les supporters s'inquiètent des propositions de transfert des jeunes talents de l'équipe comme Hamdi, Frioui, Zaïdi et Bnina. En effet, et comme chaque saison, les jeunes talents aghlabides accaparent l'attention de plusieurs clubs en Tunisie. Le jeune attaquant Louay Hamdi est convoité par le CA, l'ESS et le CSS. Mais les dirigeants n'ont pas donné leur accord pour ce transfert, vu la modestie de l'offre proposée. Pour sa part, le jeune attaquant Sabri Zaïdi est pisté par le CAB en attendant l'accord des dirigeants. D'autres comme Sassi, Laâouichi et Alaâ Hamdi espèrent partir sans afficher leurs prochaines destinations. Selon des proches du club, ces transferts assureront une bouffée d'oxygène pour le budget des Aghlabides. Les dirigeants seront capables de payer les dettes du club, assurer les recrutements du mercato estival et préparer la prochaine saison.

On ne sait jusqu'à quand la Chabiba doit vendre ses talents pour assurer des ressources budgétaires !