Tunisie: La gélatine de porc n'a pas été utilisée

Les entreprises de production, de transformation et de conditionnement de produits alimentaires issus des animaux sont soumises à l'approbation sanitaire et vétérinaire et les services concernés effectuent un contrôle régulier des produits et leurs composantes pour s'assurer qu'ils sont sains et propres à la consommation. Suite aux informations divulguées, le contrôle a été renforcé sur ces entreprises en axant les interventions, notamment sur les composantes du produit. Il s'est avéré que la gélatine de porc à texture mousseuse qui doit être mentionnée dans le visa du produit n'a pas été utilisée. Le ministère de l'Agriculture souligne, toutefois, que la gélatine ne représente aucun risque sur la santé des consommateurs selon les normes internationales.

L'importation de la gélatine est soumise, en tant que matière première, au contrôle sanitaire vétérinaire au niveau des frontières conformément à la loi n°24 de 1999 et aux normes sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé animale. L'importation de la gélatine issue des vaches est autorisée en Tunisie à condition d'être accompagnée d'une attestation sanitaire prouvant que le produit est sain et conforme aux normes mondiales.

