Tunisie: La trouvaille de Moez Hassen !

Sport et jeûne sont une difficile équation. C'est également un vieux débat qui ne prendra pas fin. La science ferait peut-être un jour des progrès et nous proposerait de nouvelles méthodes afin que les sportifs de haut niveau puissent faire le Ramadan sans que la question se pose trop.

Et si certains spécialistes disent que sport et jeûne ne font pas bon ménage et que c'est nuisant pour la santé, faire le ramadan demeure une pratique religieuse à respecter. Entraîneurs, médecins et préparateurs physiques doivent faire preuve d'ingéniosité pour permettre aux joueurs de concilier leur métier de footballeur professionnel et leur pratique religieuse.

Concilier sport et jeûne n'est jamais chose facile. Du point de vue religieux et social, il n'est pas si évident pour un entraîneur de demander à ses joueurs de rompre le jeûne. Par le passé, il y a eu plusieurs incidents liés au refus de joueurs de rompre le jeûne, y compris les jours des matches.

Dans un article publié lundi dernier, le site spécialisé So foot.com a titré : « L'astuce de Moez Hassen pour rompre le jeûne ». L'article est illustré par une photo de notre gardien légendée comme suit : « En plein mois de Ramadan, la sélection tunisienne a montré toute son ingéniosité pour concilier football et jeûne ».

Que ce soit aux entraînements ou au cours des deux matches amicaux face au Portugal et à la Turquie, nos joueurs ont fait le jeûne et ont dû le rompre en cours de jeu.

