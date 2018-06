Tunisie: «Pas de passage de témoin aux opportunistes»

Il est vrai que derrière chaque départ, il y a une doublure, pur produit de l'école bizertine. On pense à Elyès Dridi comme latéral gauche, à Alaâ Dridi comme milieu défensif, à Taïeb Ben Zitoun à l'axe de la défense, à Sélim Jendoubi en attaque, sans oublier Chamseddine Ben Ameur, Abdelkhalek Yeken, Wajdi Jabbari et bien d'autres jeunes talents.

Sur un plan sportif, concernant le dossier du joueur Aliou Aboubaker qui a joué 2 matches avec le CAB et qui réclame une somme extravagante pour rupture unilatérale du contrat, Abdessalem Saïdani a répondu qu'il n'était pour rien dans cette affaire et il incombe à ceux qui ont «gaffé» de payer la facture ! «Quant à nous, à chaque jour suffit sa peine», dit-il. «A l'heure actuelle, c'est le volet purement sportif qui accapare le plus notre temps. Nous ne pouvons être contre la volonté des joueurs qui sont sollicités par d'autres clubs et qui manifestent le désir de partir, notamment ceux dont le contrat expire fin juin. C'est le cas de Jlassi et Ressaïssi auxquels nous souhaitons bonne chance dans leur nouvelle aventure», ajoute-t-il.

