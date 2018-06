Tunisie: 23 joueurs conduits par Salah

Le sélectionneur de l'Equipe d'Egypte de football, Hector Cuper, a annoncé la liste des 23 joueurs pour la Coupe du monde qui débute le 14 juin. L'Egypte entame le Mondial avec un premier match face à l'Uruguay le 15 juin avant d'affronter la Russie, pays organisateur, et l'Arabie Saoudite. Mohamed Salah, meilleur buteur du championnat d'Angleterre, fait partie de la liste malgré sa blessure à l'épaule avec Liverpool en finale de la Ligue des champions le mois dernier et les spéculations sur la date de son retour. La fédération égyptienne avait indiqué qu'elle s'attendait à ce que Salah ne soit pas absent plus de trois semaines au milieu de grands espoirs qu'il mènera l'attaque des Pharaons en Russie. La liste compte également le vétéran et capitaine d'équipe Essam Al Hadari, âgé de 45 ans, et qui deviendrait le joueur le plus âgé à avoir participé à une Coupe du Monde s'il serait aligné.

Jusqu'ici, le gardien Farid Mondragon de la Colombie est le joueur le plus âgé à participer à la Coupe du monde quand il avait gardé les buts de sa sélection à l'âge de 43 ans au Brésil il y a quatre ans.

Mais Cooper a surpris plusieurs observateurs en excluant Ahmed Hassan «Coca» évoluant au Portugal, le Sud-Américain, connu pour sa tactique défensive, se contentant d'un seul fer de lance, à savoir Marwan Mohsen de retour de blessure après une longue absence.

On prêterait l'intention dans ce cas de figure à Cooper de placer Mahmoud Abdel Moneim «Kahraba» ou Amr Ouarda en pointe s'il veut remplacer Mohsen ou si celui-ci se blessait, alors que Salah évolue toujours en position avancée.

L'Egypte, qui a fait match nul face à la Colombie (0-0) vendredi dernier, disputera un dernier match amical contre la Belgique aujourd'hui avant de se rendre en Russie où elle prendra part à la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1990.

La liste des Pharaons

Gardiens de but : Essam Al Hadari (Coopération) Mohamed Chennaoui (Al Ahli), Sherif Ekramy (Al Ahli).

Défenseurs : Ahmed Fathi (Al Ahli), Ahmed Al-Muhammadi (Aston Villa), Omar Jaber (Los Angeles) Mohamed Abdel-Shafi (Al Fateh) Ahmad Hijazi (West Bromwich Albion), Saad Samir (Al Ahli), Ali Jaber (West Bromwich Albion), Ashraf Ayman (Al Ahli), Mahmoud Hamdi «Winch» (Zamalek).

Milieux de terrain : Sam Morsi (Wigan), Mahmoud Abdel-Razek «Shikabala» (Al-Ahly saoudien), Abdallah Al-Saeed (Al-Ahli saoudien) Mohamed El Nenny (Arsenal), Tariq Hamid (Zamalek), Mahmoud Abdel-Moneim «Kahraba» (Al Ittihad), Mahmoud Hassan «Trezeguet» (Qasim Pacha), Ramadan Sobhi (Stoke City) Amr Ouarda (Otromitus).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al Ahli).