Tunisie: Horizons 2020

L'AGE du CA va se tenir dimanche à la Maison des Fédérations.

En marge de cette AG, on connaîtra le nouveau président du CA sachant que deux listes s'opposent, celle de Marouen Hamoudia, actuellement à la tête du Comité provisoire et celle de Abdessalem Younsi. Récemment, le candidat Hamoudia et les membres de sa liste ont présenté leur programme « Club Africain 2020», leur vision et leur feuille de route sous le slogan « Un Club, Un Peuple, Un Rêve... Ensemble, Toujours Plus forts ! »

Cinq axes stratégiques

Ce faisant, le projet CA 2020 est bâti autour de cinq objectifs stratégiques : relancer le club sur le plan sportif. Restructurer le club et professionnaliser sa gestion. Développer les ressources financières du club. Réconcilier le club avec son identité et ses valeurs. Préparer le centenaire du club. Une feuille de route découlant de ces objectifs sera mise en place afin que le club puisse en 2020 fêter son centenaire en étant à l'avant-garde des clubs professionnels en Afrique.

Le projet Sportif

Pour les membres de ladite liste, il est important de mettre en place un vrai projet sportif à long terme qui a pour objectif principal la préparation d'une équipe première compétitive composée essentiellement de jeunes issus du centre de formation du Club.

Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de mettre en place une direction sportive spécifique au football et une autre destinée aux autres sections sportives, ainsi qu'adopter une stratégie sportive basée sur la formation des jeunes via un programme de mise à niveau du centre de formation, aussi bien au niveau des infrastructures qu'au niveau de l'encadrement technique.

Toujours volet projet, un partenariat avec un club de renommée internationale dans la formation des jeunes sera conclu. Enfin, chapitre emplettes, tout sera mis en œuvre pour adopter à terme une politique de recrutements ciblés.

Développement des ressources financières

Le CA ne peut évoluer sans se développer. A cet effet, c'est à travers le lancement de nouveaux projets que le Club Africain envisage de valoriser le label clubiste et diversifier ses sources de revenus. Le plan se décline sous plusieurs formes. Primo, le développement du merchandising à travers l'ouverture de nouvelles boutiques et une diversification des produits. Secundo, développer la vente en ligne (billetterie et autres produits). Et, tertio, adopter une nouvelle stratégie de sponsoring en développant le réseau de partenaires.

Réactiver le comité de soutien

Un point important est à souligner volet programme de la liste de Marouen Hamoudia. L'équipe du candidat clubiste va réactiver le comité de soutien pour le développer et financer les projets du CA.

La tâche aura pour finalité l'assistance du club de Bab Jedid à travers l'évènementiel (organisation de matchs amicaux internationaux, soirées Gala) et la mise à niveau des infrastructures sportives avec pour objectif de doter le club d'infrastructures modernes conformément aux standards internationaux. A ce sujet, le chantier ou le challenge est assez « costaud ». De la modernisation des infrastructures sportives dédiées à l'équipe professionnelle du club et aux sections jeunes (football, handball, basket-ball et volley-ball) à la mise à niveau du centre de formation et d'hébergement, en passant par la relance du projet de la salle couverte du Parc A et la réhabilitation du local historique de Bab Jedid (boutique, musée, salle d'expositions, etc.), la tâche est ardue. En fin de compte, le but ultime est la restructuration du club par la mise en place d'une nouvelle organisation répondant aux exigences de développement du CA. A noter que ce comité de soutien sera dirigé par Fadhel Abdelkefi qui aura autour de lui des compétences, à l'instar de Kamel Idir, Khelil Chaibi, etc.

Restructuration juridique

Volet juridique, ladite équipe envisage de revoir le mode gouvernance par l'introduction de nouvelles structures dont la mission est de soutenir le développement du CA, et veiller à son bon fonctionnement avec une gestion transparente.

Cela passe par une réorganisation administrative, soit la mise en place d'un nouvel organigramme avec des structures stables afin de doter l'administration d'outils de gestion modernes (réseau haut débit, réseaux informatiques, applicatifs, etc.)

Valeurs

La communication n'est pas en reste. L'objectif est de développer les outils de communication du club et promouvoir son image à l'échelle internationale. Promouvoir l'image du club en mettant en avant son identité et ses valeurs. Développer les outils de communication du club (portail web, application mobile, CA TV... )

Agir pour un contenu de qualité à travers les canaux directs du club, les médias sociaux et autres diffuseurs. Et, organiser la relation avec les médias (points de presse réguliers, désignation d'un attaché de presse et d'un porte-parole officiel).

L'agenda prévoit aussi un développement à l'international (et networking). Enfin, l'un des thèmes importants est de consolider les relations avec les supporters et les fans créateurs de valeurs pour le CA. Lors des années 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, lors du mandat de Kamel Idir, le site officiel du CA était classé premier d'Afrique en termes de visite (selon le très sérieux Alexa.com).

Il s'agit maintenant de retrouver cette visibilité en développant la communication et l'interaction avec les supporters à travers les canaux digitaux du CA. Il s'agit donc de mettre en place une base de données de tous les supporters du Club (adhérents, abonnés, etc.). Élargir la base des adhérents du Club (adhésion et vote à distance). Réorganiser le comité des supporters et revoir ses attributions. Et, surtout, instaurer une communication régulière avec les cellules (groupes de supporters).

Budgétisation

Volet principes budgétaires et objectifs, la liste en question prévoit un budget équilibré et réaliste qui prend en compte les objectifs stratégiques du club et qui est conçu autour des principes et objectifs suivants : le principe relève de la gestion financière rigoureuse et transparente, que ce soit par la création d'un comité d'audit et le financement des projets de développement à travers le comité de soutien. L'objectif maintenant est d'augmenter le budget de la formation de 50% dès la première saison, afin d'atteindre à terme un objectif de 20% du budget global. Ce faisant, il s'agit aussi d'allouer un budget d'investissements dédié à l'infrastructure et réserver un budget pour la préparation du centenaire dès la 1ère année. A terme, le CA se doit de doubler ses revenus commerciaux (sponsoring, marketing), et assainir progressivement les dettes selon les priorités du club.

Valeurs et appartenance

L'équipe candidate, pour relever le défi, est composée de jeunes Clubistes reconnus par toute la famille clubiste par leur esprit d'appartenance et leur compétence. Cette « Task Force » est composée de Marouen Hamoudia, Elyes Ben Sassi, Mehdi Miled, Hamed Mbarek, Ali Aloulou, Mustapha Naboltane, Aymen Charfeddine, Skander Saheb Ettabaa, Montassar Bouzrara.

Sur ce, ladite liste, une fois élue, s'activera à mettre sur pied des commissions au sein du bureau directeur afin de mettre en place et assurer le suivi des divers projets cités ci-dessus.

Ces commissions sont au nombre de onze et englobent le côté sportif, le développement des ressources, le soutien, le centenaire du CA, l'infrastructure, l'encadrement des supporters et des adhérents, la restructuration, la communication, TIC et développement international, l'organisation, le chapitre juridique et le volet médical.