Tunisie: 19 plages sont impropres à la baignade

Cinq plages ne figurent plus dans le classement de cette année

Celles-ci se trouvent dans six gouvernorats, dont ceux de l'Ariana et de Bizerte. Grâce à l'aménagement de digues destinées à les protéger de la pollution, cinq plages ne figurent plus cette année sur la liste noire alors qu'elles avaient été classées l'année dernière impropres à la baignade. Parmi celles-ci, citons, entre autres, la plage de Sidi Hachane (Menzel Abderrahmane), le canal 2 de Zarzouna, la plage se trouvant en face de la station d'épuration de Dar Chaâbane (gouvernorat de Nabeul), Oued Boukhamsa, oued Hamdoun (gouvernorat de Sousse) et le rejet de Oued Meliane. Les résultats de ces analyses ont montré que les eaux de ces affluents ont été polluées par les eaux usées ainsi que par les rejets clandestins.

«Nous avons procédé à des prélèvements afin d'évaluer le degré de contamination sur le plan microbiologique des mers non profondes, a expliqué M. Mohamed Rebhi, directeur de l'hygiène du milieu au ministère de la Santé. Il faut savoir que le risque lié à la contamination des eaux de baignade est assimilable à la contamination des eaux de boisson. La présence de germes dans l'eau de baignade peut provoquer des infections dermiques et gastriques chez les baigneurs. C'est pour cette raison que nous procédons à l'analyse microbiologique des eaux de baignade dans le but d'évaluer le risque pour la santé de ces derniers».

Afin de lutter contre la pollution des plages, la direction de l'hygiène du milieu du ministère de la santé a informé le ministère de l'Environnement et les collectivités locales sur la nécessité de dévier les eaux traitées usées afin d'éviter qu'elles ne soient déversées dans la mer. A défaut, «il faudrait renforcer le traitement des eaux usées déversées dans les oueds», a conclu le directeur de l'hygiène du milieu.