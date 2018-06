Tunisie: David Hume pour les Lettres et la conscience du Soi pour les Scientifiques

Pour en juger sur pièce, nous avons demandé à certain d'entre eux quels sujets ils ont eu à traiter en examen et nous sommes parvenus à les classer en 3 catégories :

Les candidats de la section Lettres n'ont pas été surpris de plancher sur des sujets «sérieux» ; le premier sur la cohabitation des êtres humains, le 2e sur l'art entre réalité et satire et surtout un texte politique de David Hume qu'il faut traiter de la manière la plus rigoureuse possible.

Ensuite la section Sport où culmine un texte avec une question centrale. Dans le sport, existe-t-il une contradiction entre la recherche de la victoire et le pari sur la valeur de l'amitié ?

Enfin les sections scientifiques et l'économie, dont les sciences expérimentales, mathématiques, techniques, informatique et l'économie-gestion : ici des sujets attrayants comme si les examinateurs voulaient faire comprendre à ces scientifiques et techniciens qu'il existe aussi quelque chose de purement analytique dans les questions de réflexion, le tout en 3 exercices dont une analyse de texte puis la rédaction d'un essai de 30 lignes basé sur deux questions : le bonheur est-il un sujet individuel ? Et la conscience du Soi implique-t-elle l'exclusion de l'altruisme ?

Rappelons que c'est hier, mercredi 6 juin, que les 132.250 candidats au Bac 2018 ont affronté les premières épreuves écrites à partir de 7h30 dans les 566 centres d'examen qui abriteront l'examen de cette 61e session jusqu'au 13 juin.

C'est la première fois qu'on assiste à une mobilisation spéciale des pouvoirs publics pour la mise en branle du nouveau plan de lutte anti-fraude spécialement rigoureux, avec une interdiction pure et simple de tout type d'appareillage électronique dans l'enceinte des centres d'examen. Le principe est simple : si vous avez sur vous l'un de ces appareils, c'est que vous êtes un fraudeur et que vous risquez donc l'expulsion et la radiation des registres du bac pour 5 ans.

Cette attitude technologiquement radicale fait partie du grand programme de réforme et de modernisation dans lequel s'engage le ministère de l'Education du côté des technologies numériques. Programme qui a déjà réussi pour la première fois en Tunisie l'expérience de l'envoi électronique des épreuves orales et pratiques du baccalauréat, expérimentée au cours du mois d'avril dernier.