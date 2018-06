Tunisie: Si «jaou» m'était conté

Du point de vue inspiration, thème, argument, on revient aux fondamentaux, un peu lassés des sujets qui fâchent, mais surtout convaincus que c'est à travers l'essentiel que l'on peut sortir d'un monde perturbé et perturbateur.

Quatre thèmes donc, confiés à quatre commissaires cette fois-ci, qui opèreront sur quatre lieux. De quoi à la fois resserrer l'argument et le diversifier, offrant un kaléidoscope artistique. Quant aux thèmes, ils sont vieux comme le monde, et en même temps futuristes dans leur traitement. Il s'agit tout simplement des quatre éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air.

Les quatre commissaires, Khedija Hamdi, Meryem Ben Salah, Amel Ben Attia et Aziza Harmel, toutes connues pour un parcours original et valeureux, ont choisi des lieux, atypiques comme d'habitude, pour décliner leur vision. Nous ne vous dirons pas tout, mais sachez qu'il y a, dans l'histoire, et à la manière d'un inventaire à la Prévert, une zaouia et une église, un ring de boxe, une imprimerie désaffectée, une maison hantée, une coupole gigantesque. Sachez aussi qu'il y aura du stambeli, un concert... silencieux, des poissons qui flottent... hors de l'eau, des sculptures de savon et d'huile d'olive, et des bambalonis pour tout le monde. Il y aura de la peinture, de la photo, de la vidéo, de la danse, du théâtre, de la musique. Cinquante artistes, de Tunisie, du Maroc, du Bangladesh, de Palestine, d'Allemagne, du Liban participeront à ce délire intelligent, créatif, stimulant que nous offre chaque fois Jaou.

Mais n'insistez pas, nous ne vous en dirons pas plus.