Tunisie: «Le Peintre portraituré»

Dix films documentaires, de fiction et d'animation, sur la vie et l'œuvre de peintres occidentaux ayant du renom, comme Van Gogh, Picasso, Gauguin et Frida Kahlo, sont au menu du nouveau cycle de projections, «Le Peintre portraituré», dans les salles Omar Khlifi et Tahar Cheriaa de la Cinémathèque tunisienne, à la Cité de la Culture.

Parmi les films de ce cycle programmé du 5 au 10 juin 2018, des œuvres cinématographiques datant des années 40 et autres plus récentes de 2017, dont certaines sont des coproductions regroupant plusieurs pays européens ou produites uniquement aux Etats-Unis d'Amérique. Ce sont, pour la plupart, des films primés ou nominés dans les plus prestigieuses manifestations cinématographiques et festivals cinématographiques internationaux.

L'inauguration de ce nouveau cycle de projections a eu lieu mardi soir avec un chef-d'œuvre du cinéma russe datant des années 60, «Andrei Roublev» du réalisateur Andrei Tarkovski. Dans ce film historique et dramatique de 180mn, sorti en 1969, le réalisateur s'est inspiré des fresques de Roublev dont la plus célèbre «l'Icône de Trinité», pour raconter le périple d'un moine et peintre d'icônes qui aurait vécu entre 1360 et 1430 dans la Russie du 15e siècle.

L'année de sa sortie, ce film a remporté le Prix du Fipresci de la critique internationale au Festival de Cannes 1969, autour duquel les critiques auraient été unanimes à le voir remporter la Palme d'or s'il avait été présenté en compétition.

Du cinéma américain sera entre autres présenté le film-culte, «Frida» de Julie Taymor, une fiction de 123 mn produite en 2002 qui retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle, les relations tumultueuses de l'artiste avec son mari, le peintre Diego Rivera ainsi que sa liaison secrète et controversée avec l'anarchiste russe Léon Trotski.

Le film a raflé deux Oscars, celui du meilleur maquillage et de la meilleure bande originale, outre quatre nominations aux Oscars et 17 prix et 30 nominations dans des festivals de cinéma, durant la période 2002- 2003.

L'œuvre et la vie du Néerlandais Vincent Van Gogh (1853-1890) seront mises en scène à travers quatre œuvres dont trois sont prévues au dernier jour de ce cycle. Produits aux USA ou en coproduction entre des pays du Vieux continent, ces films regroupent trois fictions: «La Vie Passionnée de vincent Van Gogh» de Vincent Minnelli et George Cuckor (USA), «Van Gogh» d'Alain Resnais et «Van Gogh» de Maurice Pialat (France). Sera également présenté un film d'animation, «La Passion de Van Gogh» de Dorota Kobeila et Hugh Welchman, une coproduction entre le Royaume-Uni et la Pologne datant de 2017.

Programme complet :

Mardi 5 juin

Salle Tahar Cheriaa:

21h30 : «Andrei Roublev» d'Andrei Tarkovski, une fiction de 180mn produite en 1969 (ex-URSS).

Mercredi 6 Juin

Salle Omar Khlifi

22h00 : «Frida» de Julie Taymor, une fiction de 123 mn produite en 2002 (USA).

Jeudi 7 Juin

Salle Omar Khlifi

22h00 : «Pollock» d'Ed Harris, une fiction de 122mn produite en 2000 (USA).

Vendredi 8 Juin

Salle Tahar Cheriaa

15h30 : «Klimt» de Raoul Ruiz, une fiction de 127mn coproduite en 2006 (France, Allemagne, Royaume-Uni, Autriche).

Samedi 9 Juin

Salle Tahar Cheriaa

15h30 : «Gauguin» de Alain Resnais, une fiction de 12mn produite en 1955 (France).

«Le Mystère Picasso» de Henri Georges Clouzot, un documentaire de 78 mn produit en 1955 (France).

Dimanche 10 Juin

Salle Tahar Cheriaa

15h30 : «La Vie Passionnée de Vincent Van Gogh» de Vincent Minnelli et George Cuckor, une fiction de 122 mn produite en 1956 (USA)

21h30 :

- «Van Gogh» d'Alain Resnais, une fiction de 18 mn produite en 1947 (France).

- «La Passion de Van Gogh» de Dorota Kobeila et Hugh Welchman, un film d'animation de 95mn coproduit en 2017 (Royaume-uni-Pologne).

Salle Omar Khlifi

22h00 : «Van Gogh» de Maurice Pialat, une fiction de 158 mn produite en 1991 (France).