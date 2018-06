Libye: Une frappe américaine vise un chef de l'EI à Bani Walid

« Le fait qu'en mai on décide que ce soit entièrement fait [d'ici décembre, ndlr], les élections présidentielles, parlementaires avec le fait de devoir construire le rôle de président d'un point de vue constitutionnel, tout cela avant la fin de l'année, la plupart des experts en Libye ont réagi négativement parce que pour eux ce n'est pas faisable, pas réaliste. Ils ne s'inquiètent pas seulement de manquer les échéances, ils connaissent bien le comportement des acteurs libyens quand il s'agit de récupérer le discours des Etats étrangers et arrivent à instrumentaliser ça pour faire triompher leur agenda politique. Donc quand on connaît toutes ces habitudes là, on arrive à imaginer tous les scénarios négatifs, tous les dérapages, et souvent, ce sont des scénarios violents qui peuvent gâcher le calendrier sur lequel tout le monde s'est mis d'accord d'un point de vue théorique à Paris. Les Américains se sont exprimés de manière négative sur cet empressement français. Je ne dis pas que le programme électoral était voué à l'échec à 100%, je dis que c'était un pari qui avait de fortes chances de déraper. »

En Libye, un drone a visé ce mercredi 6 juin, peu après minuit, un responsable de l'organisation Etat islamique. Il s'agit d'Abou Muslim le Libyen, un chef de l'EI qui avait fui Syrte en 2016 pendant la l'offensive des milices de Misrata. Africom, le commandement militaire américain pour l'Afrique, vient de le confirmer annoncant que cette frappe est menée en coordination avec le gouvernement d'union nationale en Libye. L'EI avait fait de Syrte, entre 2014 et 2016, sa capitale en Libye, et avait commis des atrocités énormes contre les civils.

