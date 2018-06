Bénin: La Cour constitutionnelle renouvelée prend ses fonctions

Ça boude quand ça n'arrange pas un camp, mais ça ne va pas plus loin. Ses décisions sont sans appel et s'imposent à tous.

Les Béninois la vénèrent comme leur fétiche. Et au pays du vaudou, le fétiche est craint. C'est le cas, quel que soit le bord politique. On peut citer quelques décisions osées, l'annulation par le passé de l'élection au poste de député d'une première dame. En janvier dernier, elle a interdit aux députés d'interdire le droit de grève.

Au Bénin, c'était, ce mercredi, l'installation de membres de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Un renouvellement qui intervient tous les cinq ans depuis 1993. Le Bénin a créé cette haute juridiction au lendemain de la conférence nationale pour garantir l'Etat de droit et veiller à la bonne marche des institutions.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.