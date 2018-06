Burkina Faso: Adoption du nouveau Code pénal - Le groupe parlementaire CDP explique son « vote négatif »

Le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a animé une conférence de presse le mercredi 6 juin 2018, à Ouagadougou, sur la clôture de la 1re session parlementaire de l'Assemblée nationale.

Le vote de certaines lois par la représentation nationale au cours de la 1ère session ordinaire de 2018 qui s'est clôturée le lundi 4 juin 2018 a été fait avec « une accélération inhabituelle », selon le groupe parlementaire Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP). Les premiers responsables du groupe ont donné cette lecture lors d'une conférence de presse animée dans la matinée du mercredi 6 juin 2018, à Ouagadougou.

Il s'agit de la loi portant ratification de la convention d'entraide judiciaire entre les gouvernements burkinabè et français, le texte inhérent à la ratification de la convention d'extradition entre le Burkina Faso et la France et la loi relative au Code pénal.

« Ces trois dossiers ont été inscrits à l'ordre du jour de la session parlementaire que nous venons de clore, le 3 mai 2018, soit près d'un mois après le délai réglementaire de dépôt de dossiers sur le bureau de l'Assemblée nationale », a soutenu le vice-président du groupe parlementaire CDP, Alphonse Nombré.

Pour lui, le vote de ces trois lois avait pour but de donner plus de chance au dossier d'extradition pendant de François Compaoré devant la Cour d'appel de Paris. Du fait de leur attachement « au caractère général et impersonnel de la loi et à la sécurité juridique de leurs concitoyens», les députés du CDP pensent que les trois textes ciblent une personne.

« Voilà les raisons pour lesquelles nous avons émis un vote négatif à l'adoption de ces trois lois et nous remercions les deux autres groupes parlementaires de l'opposition qui ont suivi notre démarche, surtout en ce qui concerne le Code pénal », a argué Alphonse Nombré.

Le groupe parlementaire a également dénoncé « la façon cavalière » dont le projet de loi portant modification de la loi du 14 avril 2009 relative au statut de l'opposition politique, a été retiré lors de son examen le 1er juin 2018 à l'Hémicycle. Pour le conférencier, ce sont les députés de la majorité qui ont poussé le gouvernement au retrait du projet de loi qui devait passer au vote.

« Caisse de résonnance de l'exécutif »

L'autre point abordé s'est rapporté au contrôle de l'action gouvernementale. Sur ce volet, les députés du CDP ont déploré le fait que le discours sur la situation de la nation du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, le 12 avril 2018, a été «un exercice pénible » pour les parlementaires et les citoyens.

M. Nombré a indiqué que son groupe partage le point de vue du président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui souhaite que le format soit revu. « Nous regrettions une fois de plus que l'ensemble des questions posées par les députés n'aient pas été enrôlées.

Cela provoque des engorgements et des reports de certaines questions, qui avec le temps, peuvent perdre leur pertinence », a souligné le député Nombré.

Le dernier point abordé a concerné les travaux parlementaires et la vie de l'institution. A entendre les élus du CDP, l'Assemblée nationale a, lors de cette 1ère session ordinaire de 2018, semblé être « l'ombre d'elle-même », au point que le travail parlementaire a été perturbé.

« L'institution parlementaire se comporte comme une simple caisse de résonnance de l'exécutif, se conforte, non seulement au sein de l'opinion, mais aussi chez les députés.

Au fur et à mesure de l'exercice de ce mandat, des faiblesses institutionnelles pèsent lourdement sur notre crédibilité... », a relevé Alphonse Nombré. Sur l'actualité nationale, le groupe parlementaire CDP a invité le gouvernement à engager « un dialogue franc » avec le monde des travailleurs et les syndicats des financiers pour désamorcer la grogne.

Quelle est l'ambiance générale au sein des groupes parlementaires à l'Hémicycle ? Y aurait-il une défection dans votre groupe ? Quel est l'état de la gestion des finances au niveau de la représentation nationale ? Autant de questions posées par les journalistes.

A la première préoccupation, Alphonse Nombré a répondu que l'ambiance est « bonne » entre les différents groupes parlementaires, à part ce qui s'est passé le 1er juin 2018, lors du retrait du projet de loi portant modification de la loi sur le statut de l'opposition politique par le gouvernement.

En effet, les députés de l'opposition ont quitté les débats, estimant que la procédure législative a été escamotée. « Il n'y a pas de défection au sein du groupe parlementaire CDP.

Nous n'avons reçu aucune note parlant de défection », a répondu le conférencier à la deuxième question. A propos de la gestion des finances du parlement, il a indiqué qu'il y a une commission qui est chargée de l'apprécier et elle se réunit une fois l'an.