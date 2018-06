Burkina Faso: Procès importation illégale de sucre en poudre - Délibéré sur la nullité de la procédure fixé au 13 juin 2018

Un peu plus tard, la brigade commerciale dudit bureau des douanes constatera des irrégularités, à savoir la non-conformité des chargements de quatre camions sur les six.

En attendant la reprise de l'audience le 13 juin 2018, Me Armand Bouyain et ses confrères ont demandé la liberté provisoire pour leur client, M. Nikièma, afin que celui-ci puisse mieux se préparer à dire la vérité dans cette affaire. La demande a été rejetée par le tribunal.

Toujours pour faire annuler la procédure, les avocats de la défense ont invoqué une transaction qui aurait eu lieu entre la douane et leur client M. Nikièma et sur la base de laquelle celui-ci aurait payé 15 millions de F CFA à l'autre partie.

Mais à entendre l'autre partie, c'est le prévenu qui aurait refusé le déchargement de ses six camions de marchandises le 31 mars 2018. Il l'acceptera, a poursuivi la partie civile, le 17 avril et le PV constatant la fraude et le manque d'autorisation d'importation aurait été établi le 20 avril à la fin de ladite opération. Les juges ont promis de donner leur délibéré sur cette question le 13 juin 2018.

