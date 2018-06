Burkina Faso: Première session parlementaire - Le groupe UPC, fier de son bilan

Le groupe parlementaire UPC (Union pour le progrès et le changement) a animé une conférence de presse, le mercredi 6 juin 2018, à Ouagadougou, pour faire le point de sa participation à la première session de l'Assemblée nationale, tenue du 7 mars au 4 juin de l'année en cours.

Parmi ces derniers, il y a le projet de loi portant Code pénal pour lequel les députés du parti du « lion » ont refusé de donner leur caution. Ils estiment que certaines dispositions ne reflètent pas les réalités burkinabè.

Selon eux, l'article 256-1 dudit code incrimine tout citoyen qui inhume une personne décédée sans permis délivré par l'officier de l'état civil ou encore l'article 512-38 qui excuse le meurtre commis par le conjoint en cas de flagrant délit d'adultère ou encore l'article 513-2 qui punit le rapt alors qu'il est une valeur pour certaines ethnies du pays.

En ce qui concerne la convention relative à l'extradition et l'entraide judiciaire entre le Burkina Faso et la France pour laquelle le groupe UPC s'est obtenu, les députés ont soutenu que la loi doit être impersonnelle et avoir une portée générale. Mieux, ils affirment que le projet de loi a été déposé hors délai.

La loi organique modificative sur le Conseil supérieur de la communication n'a pas non plus rencontré l'assentiment du groupe parlementaire UPC. En s'abstenant, les élus de l'opposition ont déclaré que cette loi est dangereuse parce que, loin de renforcer la liberté de la presse et la démocratie, remet en cause l'indépendance de l'institution.

En outre, le groupe UPC n'a pas donné son quitus au projet de loi portant code des investissements agrosylvopastoraux, halieutiques et fauniques parce que son application effective mettra en péril l'agriculture familiale au profit des agrobusiness men qui, selon lui, ne sont que des spéculateurs fonciers.

Le groupe a dénoncé aussi le retrait du projet de loi portant statut de l'opposition politique, alors que le processus de vote était déjà enclenché à leurs yeux.

Deux questions orales à l'exécutif

Le groupe parlementaire a par ailleurs affirmé avoir posé deux questions orales à l'exécutif dont l'une a porté sur les moyens et stratégies pour rentabiliser les investissements du 11-Décembre et l'autre sur le Programme national de gestion des terroirs 2 qui a pris fin en mai 2018.

L'UPC, au sortir de ses journées parlementaires, tenues à la mi-mars à Dédougou a formulé plusieurs recommandations qui consistent à faire de l'ONI et de la CENI, les seules et uniques opérateurs chargés de constituer un fichier électoral fiable ; de faire de la CNIB et du passeport les seuls documents de vote ; etc.

Quel a été le rôle de l'UPC dans la crise qui secoue le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement ? Une délégation du parlement dans laquelle des députés de l'UPC étaient représentés, a pris part à la conférence sur le système de rémunération des agents de la Fonction publique. Les députés, a-t-il confié, ont proposé une grille générale et une grille de bonification.

Quid du vote des Burkinabè de l'extérieur ? L'UPC a dit compter sur le gouvernement pour la mise en branle du processus, car dit-elle, le vote des compatriotes vivant à l'étranger est un droit constitutionnel. Pourquoi en matière de contrôle de l'action gouvernementale, l'opposition est-elle absente sur le terrain ?

Pour les conférenciers, il y a plusieurs enquêtes parlementaires dont celle déjà réalisée sur les maitrises d'ouvrages délégués. Ils en veulent surtout à l'exécutif qui, selon eux, a toujours refusé de mettre à leur disposition la cartographie des réalisations faites sur le terrain.

Pourquoi les députés initient-ils peu de lois ? Le problème n'est pas propre au Burkina Faso, justifie un député de l'opposition. Mais, pour eux, cette situation s'explique par le fait que 20 députés burkinabè n'ont que 2 assistants parlementaires, ce qui ne leur permet pas de faire des propositions de projets de lois.