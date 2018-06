Afrique de l'Ouest: Réserve régionale de sécurité alimentaire - La CEDEAO veut miser sur les petits producteurs

Et d'ajouter que la mise en place de la RRSA s'impose désormais comme une double nécessité : d'abord comme une réponse immédiate à la demande des milliers de citoyens en détresse alimentaire et ensuite comme une opportunité de création d'un marché régional pour les petits producteurs.

« C'est la raison pour laquelle, nous devons mobiliser nos propres moyens financiers et nous ravitailler auprès de nos producteurs agricoles. C'est un impératif pour dynamiser notre agriculture et assurer notre souveraineté alimentaire », a martelé M. Agadazi.

« Il s'agit des stocks de proximité, des stocks nationaux de sécurité gérés par les Etats et leurs partenaires et la réserve qui est complémentaire des deux », a-t-il expliqué.De l'avis du ministre togolais, la mobilisation des stocks pour approvisionner la réserve reste un défi.

Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche du Togo, Ouro-Koura Agadazi, il est primordial de doter la réserve régionale d'un règlement sur les organes de gouvernance et de gestion technique. A l'entendre, c'est un chantier qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie régionale de sécurité alimentaire qui est fondée sur trois lignes.

De son avis, l'aggravation de la situation alimentaire est aussi causée par l'étendue de l'insécurité (du terrorisme et des conflits) qui touche maints endroits de l'espace communautaire. M. Sangaré a aussi évoqué la situation de la campagne pastorale qui se caractérise de plus en plus par l'épuisement précoce de la biomasse fourragère résiduelle et l'assèchement précoce des points d'eau.

C'est pourquoi, il a tenu a rappelé que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel connaissent depuis plusieurs années, des situations alimentaires difficiles devenues récurrentes. « A cela s'ajoute la malnutrition qui touche une frange de la population notamment les femmes et les enfants », a-t-il poursuivi.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.