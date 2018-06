Cote d'Ivoire: Le Magnific dévoile "Le grand jardin"

Après son mémorable One-man-show du palais de la culture et au terme d'une tournée internationale, Le Magnific, l'un des humoristes ivoiriens les plus cotés, est de retour à Abidjan. Et il est à l'affiche du spectacle inaugural de l'espace événementiel "Le grand jardin", sis à Cocody Riviera Les Rosiers 35e. L'artiste entend faire découvrir aux convives, un aperçu de sa dernière création.

Outre Le Magnific, le public pourra se trémousser aux sons et rythmes 100% Rumba avec l'orchestre TP Mazembe, tout-en-live ! Un show piloté par Éric Didia, un expert et qui promet aux férus de la rumba congolaise et ses appendices du bon zaiko, batchegue, soukouss...

L'occasion sera mise à profit par Buggy, le manager, ainsi que l'impresario Magiste Boulard De Nerval, de décliner l'ergonomie du nouveau temple du spectacle qu'est" Le grand jardin " avec son aire de concert grand public avec une pelouse impeccable, sa terrasse conviviale, son bar lounge, ses salons VIP et ses suites... Le tout ponctué d'un buffet spécial "Grillades Party".

Pour s'offrir le sésame de cette incroyable soirée qui verra l'humour trôner en roi sous la férule du magnifique Le Magnific, les couples débourseront 25000 Fcfa, quand l'accès individuel sera à 15000Fcfa. Le tout avec un service personnalisé.