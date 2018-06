Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

Pour pallier aux insuffisances notées, le gouvernement a décidé de réaliser un nouveau recensement avant l'intervalle de 10 ans .En vue de pouvoir obtenir une base de données cartographique plus fiable prenant en compte le contexte et le suivi des performances économiques actuelles du pays.

Ainsi, Le Conseil des ministres a adopté deux décrets portant ratification de deux accords-cadres, le premier d'un montant total de 5 037 749 760 FCfa et le deuxième , d'un montant de 61 791 149 400 FCfa , conclus le 5 avril entre la Banque islamique de développement (Bid) et la République de Côte d'Ivoire , en vue du financement du projet d'appui au développement de l'université de Bondoukou.

