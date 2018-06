Cote d'Ivoire: Renouvellement des cartes d'identité en 2019 - Le ministre Sidiki Diakité rassure la société civile

Après la grosse colère et les manifestations hier et avant-hier des élèves de l'Institut… Plus »

Il s'agit notamment de la sécurité, la réconciliation nationale, la liberté d'expression, les questions des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire, la problématique de l'accès à l'eau potable, la gouvernance politique, le foncier rural, les questions de santé publique, la question du code électoral, celle de personnes vivant avec un handicap, la relation administration et population, etc. A

A cette rencontre de partage et d'échanges, les deux membres du gouvernement et leurs hôtes ont abordé diverses autres questions d'intérêt national.

Au nombre de ses avantages, il y a la centralisation des données biométriques et biologiques des personnes physiques et l'attribution d'un identifiant unique à chaque habitant de ce pays.

Les cartes nationales d'identité établies en 2009 et qui arrivent à expiration en 2019, veille des élections générales de 2020 seront renouvelées sans aucun problème et à bonne date. Le ministre Sidiki Diakité de l'Intérieur et de la Sécurité a tenu ainsi à rassurer les représentants d'association et d'Ong lors de la 5e rencontre mensuelle qui a eu lieu le 5 juin à son cabinet.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.