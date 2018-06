Madagascar: Industrialisation - Un baromètre pour évaluer les impacts de la LDI

La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre de consensus s'est… Plus »

Paramètres. Outre l'amélioration de l'environnement des affaires qui concerne l'accès à l'énergie, les infrastructures publiques, les facilitations de procédures, etc. la priorisation des recherches et innovations, ainsi que l'amélioration du système fiscal soutenant l'industrialisation, sont également attendues de l'Etat, selon l'Alliance pour l'Industrialisation Durable. Avec l'appui de la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung), les représentants du salariat notamment les membres de la CTM et de la SSM, avec le CREM, ont élaboré le 4 juin dernier, un questionnaire fondé sur ces différents paramètres. Le 5 juin, c'étaient le SIM et le FIVMPAMA qui ont représenté le patronat, pour l'élaboration de ce questionnaire d'évaluation, toujours avec les économistes du CREM. Bref, ces membres de l'Alliance pour l'industrialisation durable sont décidés à suivre de près l'évolution de l'industrialisation à Madagascar, ainsi que la mise en œuvre des engagements pris par l'Etat, dans le cadre de la LDI.

90% des matières premières utilisées par les industriels à Madagascar sont encore importées de l'extérieur. Du côté des salariés, l'évolution de carrière, le niveau de salaires, l'apprentissage et la liberté d'expression laissent encore à désirer. Cependant, la nouvelle Loi sur le développement industriel (LDI) doit permettre de corriger ces problèmes de l'industrialisation, selon les membres de l'Alliance pour l'industrialisation durable. « Pour suivre l'évolution de l'industrialisation et évaluer les efforts entrepris par l'Etat pour l'application de la LDI, nous allons élaborer un baromètre avec plusieurs indicateurs. L'état zéro ou situation de départ est en cours de définition.

