Madagascar: Foire du livre - Les livres en fête !

Depuis le début de la semaine, le jardin d'Antaninarenina est devenu le lieu de rendez-vous de tous les amoureux du livre. L'AEdiM, en partenariat avec les associations de librairies et ses partenaires y tiennent la 14e édition de la foire du livre.

Promouvoir les livres et vulgariser la lecture ! Tels sont les objectifs principaux de la foire du livre qui se tiennent au Jardin d'Antaninarenina jusqu'à demain. 18 stands y sont installés. Le visiteur devrait y trouver quelque chose, ne serait-ce que du bonheur. Les exposants présentent effectivement divers ouvrages, allant des livres de contes malgaches aux dernières œuvres de Paul Coelho. La scène est également donnée aux jeunes écrivains à qui la parole est donnée chaque jour pour présenter leurs livres, fraîchement publiés. D'ailleurs, ceux qui seront présents pourront également rencontrer et discuter avec les auteurs. Le but de l'évènement, comme le précise Jaona Razakasoa, Président de l'AEdiM, est simple : encourager et vulgariser la lecture.

Promouvoir le livre et la lecture. « Lire des livres, lire délivre ». C'est le thème choisi pour cette année. Pour cette 14e édition. L'association des éditeurs de Madagascar a choisi la conscientisation en avançant que « lire des livres peut être le prélude à l'ascension sociale, car lire délivre de l'ignorance. La Synael, l'AEdiM et la Société biblique malgache ont mis en place la foire afin de réveiller en tout un chacun l'amour du livre et le conscientiser que grâce à ce merveilleux outil qu'est le livre, on peut défaire les chaînes sous toutes ses formes et s'ouvrir au monde qui nous entoure. Cette Foire fait partie des moyens utilisés pour renforcer les compétences du milieu de l'édition afin d'en faire une industrie du livre à part entière, tout en contribuant à l'amélioration de l'éducation malgache ». L'idée est de promouvoir l'édition malgache au niveau national, régional et international en valorisant ainsi des auteurs et leurs écrits. Après Tana, l'association des éditeurs projette d'ailleurs de tenir cette même manifestation en provinces dans les mois à venir.