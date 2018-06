Madagascar: Transports aériens - « Turkish Airlines » dessert Moroni

« Turkish Airlines » renforce son réseau dans l'Océan Indien.

« Turkish Airlines » renforce sa présence en Afrique et dans l'Océan Indien. La compagnie aérienne turque vient d'ouvrir ses vols à destination de Moroni (Comores). Une nouvelle ligne qui fait passer à 53 le nombre de destinations que « Turkish Airlines » dessert en Afrique. Avec les services existants à Madagascar, à Bamako, aux Seychelles, à Freetown, à Lagos, à Accra, à Djibouti, à AddisAbeba, à Zanzibar, à Johannesburg, à Maurice et bien d'autres, la compagnie continue de conquérir le monde avec la nouvelle destination Moroni.

Avec cette nouvelle ligne, la compagnie aérienne turque reliera les Comores à plus de 300 destinations dans le monde via Istanbul, avec une fréquence de trois vols hebdomadaires, à partir du 18 juin. Et ce, avec un tarif aller-retour compétitif de 973 USD toutes taxes et frais compris. Cette nouvelle ligne confirme, en tout cas que « Turkish Airlines » figure parmi les leaders mondiaux du transport aérien. La compagnie qui a été créée en 1933 avec seulement cinq avions au départ, possède actuellement une flotte de 325 appareils, passagers et fret compris. Membre de « Star Alliance », « Turkish Airlines » dessert actuellement 303 destinations dans le monde, soit 254 vols internationaux et 49 vols intérieurs, dans 121 pays.