Madagascar: Formation du gouvernement - Consensus difficile à trouver

D'après les informations, Hery Rajaonarimampianina exige que le Ministère de l'Education nationale et le Ministère de la Santé publique soient attribués au HVM.

« Il n'y a au aucun député élu sous les couleurs du HVM ». C'est ce qu'a déclaré hier Maître Hanitra Razafimanantsoa lors de la manifestation sur la Place du 13 mai. A l'allure où vont les choses, le délai de sept jours prévu pour la formation du gouvernement ne sera pas respecté. Dans son article 6, la décision n°18-HCC/D3 de la Haute Cour Constitutionnelle stipule que : « Le Président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre, dans un délai de 7 jours pour compter de la nomination du Premier ministre ». Le Premier ministre Ntsay Christian ayant été nommé lundi dernier, le gouvernement devrait donc être mis en place d'ici à lundi.

Pourtant, le consensus semble être difficile à trouver. D'après les informations, le président Hery Rajaonarimampianina revendique plusieurs ministères, entre autres, le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé publique. Et ce, même si l'article 6 de la décision de la Haute Cour Constitutionnelle prévoit aussi que : « Le président de la République nomme les ministres... , conformément aux dispositions de l'article 54 de la Constitution et aux termes de l'Avis n°1-HCC/AV du 17 février 2014 portant interprétation des dispositions de l'article 54 de la Constitution sur la base de l'Arrêt n°11-CES/AR du 6 février 2014 portant proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives ». Nul n'ignore que le parti « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » n'existait même pas lors des législatives et ne dispose d'aucun député élu sous sa bannière. Hery Rajaonarimampianina et ses proches conseillers oublient peut-être que la HCC, après avoir constaté la non mise en place de la Haute Cour de Justice, a décidé de sanctionner le Chef de l'Etat en réduisant ses pouvoirs au lieu de prononcer sa déchéance.

Ministères de souveraineté. Affaibli par cette décision de la HCC et faisant face à un taux de popularité au plus bas dans les sondages, le régime HVM prévoit peut-être d'utiliser les personnels de la Santé publique et ceux de l'Education nationale lors de la Présidentielle, comme ce fut toujours le cas lors des précédentes élections. Des sources bien informées ont aussi fait savoir que les chefs des partis politiques se seraient déjà mis d'accord sur le fait que les ministères de souveraineté, entre autres, les Forces armées, la Justice, l'Intérieur, ainsi que le ministère en charge des Finances et du Budget soient confiés à des personnalités neutres. Cet « Accord » aurait déjà été trouvé depuis le week-end dernier. En quelque sorte, les chefs des mouvances politiques ont déjà trouvé un terrain d'entente en ce qui concerne les clés de répartition, mais pour l'heure, le président de la République tente une manœuvre dilatoire pour repousser la formation du gouvernement. Depuis lundi, il aurait été prévu qu'il contacte les chefs de partis pour recueillir leurs propositions de listes de ministrables. Chose que Hery Rajaonarimampianina n'a pas fait, du moins jusqu'à hier soir. Et ce, malgré la pression internationale. Pourtant, selon nos sources, le Chef de l'Etat va quitter le pays demain pour un voyage officiel au Canada. Un voyage qui devrait durer une semaine. Il convient pourtant de rappeler qu'une menace de déchéance plane toujours sur Hery Rajaonarimampianina en cas de non- respect du deadline prévu dans la décision n°18-HCC/D3 de la Haute Cour Constitutionnelle.