Madagascar: Semaine du flamenco - La Compagnie Ángeles Gabaldón jouera « Con Coriente »

Un peu de danse, beaucoup de flamenco, mais surtout la grande passion anime les amateurs du genre actuellement. Entrant dans le cadre de la semaine de la Francophonie, ce vendredi, la compagnie Ángeles Gabaldón jouera « Con Coriente » à Analakely.

La pièce « Con Coriente » est, en quelque sorte, un voyage à travers l´histoire du Flamenco, une promenade au temps passé, où cet art, d´abord avec les Cafés Cantantes puis avec les théâtres, a commencé à sortir du cercle fermé des fêtes privées pour devenir accessible au grand public et obtenir ainsi la popularité. Ce spectacle, voyage à un temps révolu, rend hommage aux grandes figures de la danse flamenco, à ces danseuses qui, à leur époque, à cheval entre le XIXe et le XXe siècle, ont fait évoluer la danse et ont réussi à faire de l´utilisation de la « bata de cola », du « mantón », des castagnettes, de l´éventail et autres accessoires, un art véritable.

Angeles Gabaldon, à la tête de sa propre compagnie, a fait ses armes à Séville, auprès de grands noms du flamenco. Au cours de sa carrière, elle a remporté plusieurs prix tels que « El desplante », le premier prix XLII « Festival International del Cante de las Minas en la Unión » un prix pour la meilleure chorégraphie au « Concurso de Baile por Alegrías La Perla de Cádiz ». Son travail, conjugué à un fort sentiment d'autocritique, l'a amenée, peu à peu, à chercher et à trouver un style d'interprétation qui lui permet de se distinguer du reste de ses collègues et camarades. Sa danse, simple et naturelle, est caractérisée par sa passion du flamenco et ses sentiments, avec l'élégance et la finesse du classique espagnol, combinant la force et de l'énergie avec des éléments d'autres genres tels que la danse contemporaine, faisant de sa chorégraphie une source d'expression inépuisable.