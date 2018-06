Madagascar: Recensement général de la population - Deadline repoussé dans quelques zones

La conférence de presse avait pour objectif de dissiper les doutes liés au recensement, mais également de faire état de la situation actuelle.

Le non-paiement à temps de certains agents recenseurs a perturbé le déroulement du recensement de la population dans quelques zones de recensement.

La tension est montée lorsque certains des 31.982 agents recenseurs mobilisés dans les trente-trois zones de recensement du pays n'ont pas perçu leurs indemnités. Non contents de la situation, certains agents recenseurs n'ont pas commencé leur travail. Ce qui a perturbé le calendrier établi dans quelques zones de recensements. Comme l'a fait savoir le coordonnateur de l'enquête auprès de l'INSTAT (Institut National des Statistiques), Tovonirina Théodore Razafimiarantsoa « le retard de paiement du salaire de certains agents recenseurs entraînera également le retard de la clôture du recensement de la population dans certaines zones ». Tovonirina Théodore Razafimiarantsoa d'expliquer la cause de la situation comme étant « le fruit de quelques difficultés d'ordre organisationnelles rencontrées dans le cadre du recensement. Nous avons eu recours au système de « mobile banking » et à cause du manque de liquidité, l'opérateur qui a collaboré avec nous n'a pas pu payer à temps les salaires des agents de recensement » a fait savoir le coordonnateur des enquêtes auprès de l'INSTAT. Par ailleurs, Théodore Razafimiarantsoa de noter que « la plupart des salaires des agents recenseurs ont été payés ».

Avancées. En ce qui concerne la situation actuelle, le recensement avancerait à grands pas. « Les deux premières phases du recensement ont été prévues pour dix-sept jours. Mais par expérience et à l'allure où vont les choses, tout sera fait d'ici à 13 ou 14 jours » a-t-on annoncé durant la conférence de presse d'hier. Nous serions donc dans le cadre méthodologique actuellement. En effet, « le recensement a été effectué à 50% et plus dans la majorité des 33 régions » selon les dires d'un responsable des enquêtes sur terrain auprès de l'INSTAT. Deux régions Sofia II et SAVA n'ont pas encore toutefois pu permettre d'obtenir des informations dans le cadre du recensement. La raison résiderait à « l'enclavement desdites régions ». Par ailleurs, l'évènement d'hier a été l'occasion pour les responsables auprès de l'INSTAT de rappeler que le recensement de la population malgache ne se limite pas seulement au dénombrement de la population malgache en général. L'initiative entend également connaître la «qualité» de ladite population d'où le questionnaire qui s'étend jusqu'au nombre d'appareils électroménagers utilisés par les foyers. Il convient de noter qu'aucune donnée statistique n'est disponible pour le moment sachant que l'on est encore au stade de recueil des informations. Il convient également de marquer que la proclamation du résultat préliminaire est prévue s'effectuer dans les trois (3) mois suivant le lancement du recensement de la population. Pour l'heure, si les doutes persistent quant au bien-fondé du recensement, le processus suit son cours. On serait curieux de savoir les résultats.