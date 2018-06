Soudan: Défense - Le Soudan annule ses accords avec la Corée du Nord

En octobre dernier, les Etats-Unis avaient levé leur embargo commercial imposé au Soudan et vieux de plusieurs décennies, mais avaient maintenu le pays leur liste des « Etats soutenant le terrorisme », qui inclut notamment la Corée du Nord, la Syrie et l'Iran. Malgré cette volonté clairement affichée, un haut responsable américain avait indiqué, début mai, sous le couvert de l'anonymat, que le Soudan devait « mettre fin à tout lien commercial » avec la Corée du Nord avant que des pourparlers puissent commencer pour retirer Khartoum de la liste noire américaine du « terrorisme ».

Evoquant les conséquences qui vont résulter de l'annulation de ces accords, les responsables soudanais pensent que cela va empêcher le commerce entre banques internationales et soudanaises et freinera la reprise économique du pays, confronté à une inflation persistante, une dette élevée et la perte de revenus pétroliers.

