Madagascar: Laisser le Premier ministre prendre ses marques

Le calme est donc revenu sur la place du 13 mai. Les récriminations se sont tues après les explications fournies. Les « députés du changement » ont rencontré le Premier ministre hier soir, et lui ont brossé un tableau de la situation, telle qu'elle est perçue par la population en général. Le locataire de Mahazoarivo est maintenant bien installé aux commandes et il ne reste plus qu'à attendre la nomination des membres de son gouvernement.

Laisser le Premier ministre prendre ses marques

La sortie de crise est donc effective, mais tout dépend du calendrier qui sera suivi. Certains affirment que tout est déjà plié en ce qui concerne la formation du gouvernement et que l'on n'attend plus que l'aval du chef de l'Etat. D'autres préfèrent rester prudents et ne veulent rien avancer, car les acteurs politiques sont parfois versatiles. Certes, le président de la République est tenu respecter le calendrier établi par les juges constitutionnels, mais il donne l'impression de ne pas vouloir précipiter les choses ; le retard pris par la formation du gouvernement va influer sur la suite du processus engagé pour la tenue des élections. Les dates devront être déterminées par le gouvernement et la CENI ; le nouveau Premier ministre a, lors de la passation avec son prédécesseur, affirmé que l'organisation d'une élection libre et transparente est sa mission première.

Mais il doit également tenir compte des attentes de la population qui se sont exprimées clairement durant ces deux mois de manifestations sur la place du 13 mai. Les différents dysfonctionnements ont été dénoncés et un début de résolution des problèmes rencontrés doit être constaté. L'ampleur de la tâche du chef de gouvernement est immense, mais on ne peut pas le forcer à accomplir des miracles. Une étape importante a été franchie. Il faut laisser ce dernier prendre ses marques et avancer lentement mais sûrement.