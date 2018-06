Madagascar: Lycée « Bouba » - Place à l'apprentissage de l'espéranto !

La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre de consensus s'est… Plus »

Le centre international d'espéranto de son côté, organise également des cours à l'université d'Antananarivo, à la Faculté des Lettres et Sciences humaines. Rabevazaha Désiré qui enseigne cette langue depuis des années, déclare être optimiste quant à l'évolution de l'espéranto dans le monde et également à Madagascar.

Ne pas se limiter au français et à l'anglais ! Au lycée « Bouba » Ambodihady, les élèves apprennent l'espéranto. « Nous sommes les premiers à avoir accepté l'enseignement de cette langue internationale selon les résolutions de l'Unesco dès 10 décembre 1954 à Montevideo et le 8 novembre 1985 à Sofia. Chez nous, les élèves apprennent la langue avec enthousiasme et assiduité », explique Sahoby Rasoarimalala, Directrice de cette école. Cette langue est, toujours selon elle, un instrument efficace pour la communication internationale.

