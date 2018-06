Madagascar: Ihosy - Deux « dahalo » abattus lors d'un accrochage avec des gendarmes

La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre de consensus s'est… Plus »

Ce qui s'est passé dans la commune rurale de Sakalalina, district d'Ihosy, le 04 juin 2018 en est la preuve. Vers 16 heures, une quarantaine de « dahalo » armés de fusils de chasse a investi le village d'Ambondro dans le « fokontany » d'Ankaditany. Ils sont venus pour attaquer un propriétaire de bovidés appelé Solay. Durant cette attaque, les bandits ont tué Solay tout en dérobant 40 bœufs avant d'évacuer les lieux. Alertés, quatre éléments de la gendarmerie appuyés par le « fokonolona » ainsi que des membres de « kalony » ou comité de vigilance villageoise ont enclenché la poursuite des malfaiteurs. Après quelques heures de marche, les bandits sont rattrapés, et un accrochage éclata dont le bilan fait état de 12 bœufs récupérés et deux « dahalo » neutralisés.

On dirait que les « dahalo » ou bandits de grand chemin n'ont plus peur de se mesurer aux forces de l'ordre.

