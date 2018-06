Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Mamisoa Razafindrakoto, la force tranquille

La passation de pouvoir entre le Premier ministre sortant et le nouveau Premier ministre de consensus s'est… Plus »

Aujourd'hui et selon les techniciens tels Nicolas Dupuis, il est tout indiqué pour prendre en main la sélection U23 engagée aux éliminatoires des Jeux Olympiques. Tout simplement parce que de part son statut de capitaine de l'équipe nationale, il jouit d'une autorité certaine avec les jeunes dont la majorité font partie de ses fans. D'ailleurs et sans vouloir minimiser l'apport de Franklin Andriamanarivo ou de Nicolas Dupuis, le travail de couloir qu'il fait en prenant individuellement chaque joueur des Barea qui disputent actuellement le Cosafa Cup, est pour beaucoup dans cette belle prestation des Malgaches à Polokwane en Afrique du Sud.

Mais un choix qu'il est allé renforcer quand il a choisi de chercher la licence B de la CAF et ce après avoir entraîné plusieurs clubs notamment une certaine Prescoi qui est restée invaincue en ligue 2 tananarivienne. Mais Mamisoa Razafindrakoto était déjà aux commandes d'autres équipes comme Galactic, Saint- Michel et les Barea où il fut en même temps joueur et entraîneur aux côtés de Franck Rajaonarisamba lors du « Cosafa cup » de 2009.

