Tunisie: Les producteurs en situation difficile

En dépit des négociations engagées et la publication de l'arrêté du Conseil des ministres relatif à l'intervention des autorités compétentes pour absorber des quantités de pommes de terre et constituer un stock régulateur avec un prix de 620 millimes le kg, cet arrêté n'a pas été activé, selon la même source, ce qui a intensifié les problèmes des agriculteurs et a augmenté leur perte.

L'Utap regrette cette situation et exprime sa solidarité avec les producteurs des pommes de terre et appelle l'autorité de tutelle (ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche) à accélérer l'application de l'arrêté ministériel pour commencer à acquérir des quantités de pommes de terre et constituer le stock régulateur dans les meilleurs délais, ce qui permettrait de protéger les agriculteurs tout en contribuant à ajuster les prix.