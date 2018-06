Tunisie: La situation sécuritaire en tête des priorités

L'entretien a permis d'évoquer la situation politique actuelle dans le pays et les moyens de trouver une issue favorable dans les plus brefs délais, tout en prenant en considération l'intérêt de la patrie.

Cité dans un communiqué de la présidence, Jhinaoui a indiqué avoir évoqué avec le chef de l'Etat les préparatifs en prévision de la Conférence annuelle des chefs des missions diplomatiques permanentes et consulaires, prévue les 23 et 24 juillet 2018.

L'entretien a, aussi, permis de passer en revue les dispositions et les mesures prises pour renforcer la protection et la surveillance du plateau continental et la lutte contre les actions irrégulières au large des côtes de la Tunisie et en haute mer.

L'entretien a porté sur la situation sécuritaire et militaire dans le pays et l'avancement de l'enquête autour de ce naufrage.

