Tunisie: Ijaba choisit l'escalade

Les négociations entre le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) reprendront aujourd'hui, par la tenue d'une réunion entre les représentants des deux parties au siège du ministère, a annoncé Ben Amor.

Ijaba a entamé une action en justice contre des directeurs et des doyens qui ont organisé des examens dans un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur dont les professeurs sont en grève, ont révélé des responsables de l'Union lors d'une conférence de presse tenue hier à Tunis. Le coordinateur général adjoint de l'union, Zied Ben Amor a, à cette occasion, fait savoir qu'une action a été entamée en justice suite à la décision relative à la création de commissions pédagogiques chargées de la supervision des examens en raison de la grève des enseignants. Une autre plainte sera déposée auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT) à l'encontre de l'Etat tunisien, l'accusant de porter atteinte aux libertés syndicales, a-t-il ajouté.

L'Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) a qualifié «d'illégale» la décision relative à la suspension des salaires des enseignants protestataires pour travail non accompli. Ijaba a annoncé son intention de contester cette décision prise récemment par le ministère de l'Enseignement supérieur, en portant plainte contre le département qui envisage de l'appliquer, le 7 juin 2018, si les professeurs grévistes continuent de boycotter les examens.

