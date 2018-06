Tunisie: Près de 30 «harragas» sous les verrous

Selon lui, la solution sécuritaire est insuffisante face à ce fléau, tant que le modèle de développement reste inchangé et que le pays demeure incapable de donner de l'espoir à ses jeunes. Le chômage, dans la région de Gabès, rappelle-t-on, dépasse les 25% et atteint 55% parmi les diplômés du supérieur.

Sur les 68 rescapés du naufrage (Tunisiens et étrangers), 24 sont originaires de la délégation d'El Hamma. On dénombre, également, 10 morts et 3 disparus issus de cette même délégation, apprend l'agence TAP auprès de responsables dans la région.

Le ministère public a ordonné de placer le premier passeur en garde à vue, lancer un avis de recherche à l'encontre du deuxième et d'introduire une action en justice pour «aide à une tentative de franchissement illicite des frontières maritimes». Les autres individus ont été laissés en liberté. D'autre part, le calme est revenu, hier matin, dans la ville d'El Hamma (gouvernorat de Gabès), après une nuit de violentes tensions. Des accrochages ont eu lieu entre des manifestants et les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule en colère contre la perte de plusieurs jeunes d'El Hamma, dans le naufrage, samedi dernier, d'une embarcation d'émigrés clandestins, au large de Kerkennah.

